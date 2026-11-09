Ислам Махачев прокомментировал вручение верительной грамоты на ЧМ по самбо

Чемпион UFC в двух весовых категориях российский боец Ислам Махачев прокомментировал вручение верительной грамоты на минувшем чемпионате мира по самбо в Ташкенте, Узбекистан.

«Будем развивать самбо во всём мире», — написал Махачев в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Исламу Махачеву 35 лет. Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.

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