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Сириль Ган — Джош Хокит: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Кто победит в бою Сириля Гана и Джоша Хокита?
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В ночь на 15 ноября мск в Нью-Йорке, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 334. В главном бою француз Сириль Ган и американец Джош Хокит сразятся за титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг).

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Джош Хокит

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто победит в бою Сириля Гана и Джоша Хокита?

Джошу Хокиту 28 лет. Американец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре боя и четыре победы.

Сирилю Гану 36 лет. Француз дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

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