Иэн Гэрри прокомментировал анонс боя с Ярославом Амосовым

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иэн Гэрри прокомментировал анонс поединка с украинцем Ярославом Амосовым, который состоится 6 декабря на турнире UFC Fight Night 295 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Любой. В любое время», — написал Гэрри в социальных сетях.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.

Ярославу Амосову 33 года. Украинец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

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