Ярослав Амосов прокомментировал анонс боя с Гэрри, припомнив ирландцу слова о себе

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), ныне боец UFC украинец Ярослав Амосов отреагировал на анонс поединка с ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 6 декабря на турнире UFC Fight Night 295 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Украинец прокомментировал старое видео с пресс-конференции Гэрри, на которой тот заявил, что не видит у него перспектив в UFC.

«Похоже, этот парень не верил в меня», — написал Амосов в социальной сети X (ранее Twitter).

Ярославу Амосову 33 года. Украинец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

Материалы по теме Иэн Гэрри прокомментировал анонс боя с Ярославом Амосовым

Видео: почему Гэрри был опасен для Махачева.