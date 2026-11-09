Чимаев проведёт схватку с экс-чемпионом UFC на турнире RAF в Абу-Даби, Ковингтон снялся
Профессиональная борцовская лига Real American Freestyle (RAF) анонсировала новое главное событие турнира, который состоится 14 ноября в Абу-Даби, ОАЭ. Бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев встретится с американцем Крисом Вайдманом.
Фото: RAF
Напомним, изначально соперником Чимаева должен был стать трёхкратный претендент на титул UFC Колби Ковингтон, однако американец снялся из-за травмы.
Хамзату Чимаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году. Становился чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).
Крису Вайману 42 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2009 году. Становился чемпионом UFC в среднем весе.
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