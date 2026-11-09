Гаджиев: Царукяну, скорее всего, не дадут Гейджи на съедение

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский боец Джастин Гейджи не будет проводить свой следующий поединок со вторым номером рейтинга россиянином Арманом Царукяном.

«Вот из всего, что сейчас можно было бы посмотреть в лёгком весе, если отбросить Армана, которому, скорее всего, не дадут Гейджи на съедение, я бы посмотрел реванш Топурия — Гейджи», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Гейджи, заявил, что американец не будет проводить реванш с испано-грузином Илией Топурией, которого победил на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

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