Хамзат Чимаев прокомментировал отмену схватки с Ковингтоном в RAF
Бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев в социальной сети X прокомментировал снятие американца Колби Ковингтона из-за травмы с их схватки, которая должна была состояться 14 ноября на турнире борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби, ОАЭ.
Чимаев: Колби снялся.
Подписчик: Возьми взамен Стрикленда.
Чимаев: В любой момент, но он тоже боится.
Новым соперником Чимаева стал экс-чемпион UFC американец Крис Вайдман. Крису Вайдману 42 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2009 году. Становился чемпионом UFC в среднем весе.
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Видео: Чимаев готовится к борцовской схватке с Колби.
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