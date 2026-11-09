Хамзат Чимаев прокомментировал отмену схватки с Ковингтоном в RAF

Бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев в социальной сети X прокомментировал снятие американца Колби Ковингтона из-за травмы с их схватки, которая должна была состояться 14 ноября на турнире борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби, ОАЭ.

Чимаев: Колби снялся.

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Чимаев: В любой момент, но он тоже боится.

Новым соперником Чимаева стал экс-чемпион UFC американец Крис Вайдман. Крису Вайдману 42 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2009 году. Становился чемпионом UFC в среднем весе.

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Видео: Чимаев готовится к борцовской схватке с Колби.