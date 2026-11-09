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Анкалаев заявил о готовности провести следующий бой в тяжёлом весе UFC

Анкалаев заявил о готовности провести следующий бой в тяжёлом весе UFC
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев заявил о готовности провести следующий поединок в январе.

«Похоже, что никто из топ-5 полутяжёлого веса не хочет драться. У всех причины. Халил Раунтри не готов, Рейес только что подрался и у него травма, а Коста хочет $ 10 млн.

А как насчёт тяжёлого веса? Кто-нибудь готов подраться? Давайте сделаем это в январе», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби, ОАЭ, Анкалаев победил техническим нокаутом узбекистанца Богдана Гуськова.

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