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Гаджиев: Дана Уайт даёт понять, что Волков не дорос до боя за титул UFC

Гаджиев: Дана Уайт даёт понять, что Волков не дорос до боя за титул UFC
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Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о перспективах бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC соотечественника Александра Волкова.

«Дана [Уайт]… Я что-то слышал про эти подколы. Он как бы даёт понять, что всё-таки Волков как будто бы не дорос до титульного боя с Сирилем Ганом. Но, честно сказать, из всех соперников возможных Сириля Гана сегодня самым принципиальным, не считая, конечно, Аспиналла, с которым так и не получилось… Самым принципиальным оппонентом считаю как раз таки Волкова. Именно из-за результата их последнего поединка, когда победу скорее должны были отдать Волкову, чем Гану», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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