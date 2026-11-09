15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянка Молдажанова одержала победу нокаутом на боксёрском турнире MVP в США

Россиянка Молдажанова одержала победу нокаутом на боксёрском турнире MVP в США
Комментарии

В Арлингтоне, США, завершился вечер профессионального бокса под эгидой промоутерской компании Джейка Пола MVP.

В рамках шоу выступила россиянка Альбина Молдажанова, одержавшая победу нокаутом в четвёртом раунде над американкой Кристи Бэвингтон.

Альбине Молдажановой 25 лет. Уроженка Тобольска является бронзовым призёром чемпионата мира (2025), серебряным призёром чемпионата Европы (2024), а также чемпионкой России среди любителей. С 2025 года выступает в профессионалах под эгидой промоутерской компании SmartLab Boxing. Всего на её счету шесть побед (шесть – нокаутом) и ни одного поражения.

Материалы по теме
Двукратный олимпийский чемпион Дусматов проведёт бой за титул IBA.PRO в декабре

Легенды бокса из России:

Комментарии