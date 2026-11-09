Россиянка Молдажанова одержала победу нокаутом на боксёрском турнире MVP в США
В Арлингтоне, США, завершился вечер профессионального бокса под эгидой промоутерской компании Джейка Пола MVP.
В рамках шоу выступила россиянка Альбина Молдажанова, одержавшая победу нокаутом в четвёртом раунде над американкой Кристи Бэвингтон.
Альбине Молдажановой 25 лет. Уроженка Тобольска является бронзовым призёром чемпионата мира (2025), серебряным призёром чемпионата Европы (2024), а также чемпионкой России среди любителей. С 2025 года выступает в профессионалах под эгидой промоутерской компании SmartLab Boxing. Всего на её счету шесть побед (шесть – нокаутом) и ни одного поражения.
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