Забит Магомедшарипов назвал бойца UFC, с которым хотел бы провести схватку по грэпплингу

Бывший боец UFC россиянин Забит Магомедшарипов заявил о желании провести схватку по грэпплингу с американцем Раулем Росасом-младшим, выступающим в легчайшем весе (до 61 кг) организации.

«Он борется… Я вижу, что он спину забирает хорошо. Очень интересно с ним побороться. Я чувствую, физически он не такой сильный, а так техника есть, грэпплинг неплохой. Я думаю, интересно было бы.

Физически не крепкий парень, а так очень техничный, знает, как бороться, правильно спину забирает, шею, очень хорошо душит. Даже все, кто с ним тренировался, все говорят, что он спину очень хорошо забирает. Было бы очень интересно», — приводит слова Магомедшарипова ресурс Red Corner MMA в социальных сетях.