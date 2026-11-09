Джонни Уокер: наверное, Александр Волков сейчас самый крепкий парень на планете

Бразильский боец тяжёлого дивизиона UFC Джонни Уокер считает, что россиянин Александр Волков должен следующим получить шанс побороться за чемпионский пояс. Об этом Уокер заявил на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 293.

«Да, брат. Сколько он уже выступает в этом дивизионе? Наверное, сейчас это самый крепкий парень на планете. Похоже, пришло его время», — сказал Уокер.

Бразилец и россиянин являются товарищами по команде. При этом Волков близок к титульному поединку, а Уокер только недавно перешёл в тяжёлую весовую категорию. Журналисты спросили Джонни, готов ли он когда-нибудь встретиться с Александром в октагоне.

«Пока не будем об этом говорить. Сначала нам нужно поговорить наедине», — добавил спортсмен.