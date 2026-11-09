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Джонни Уокер: наверное, Александр Волков сейчас самый крепкий парень на планете

Джонни Уокер: наверное, Александр Волков сейчас самый крепкий парень на планете
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Бразильский боец тяжёлого дивизиона UFC Джонни Уокер считает, что россиянин Александр Волков должен следующим получить шанс побороться за чемпионский пояс. Об этом Уокер заявил на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 293.

«Да, брат. Сколько он уже выступает в этом дивизионе? Наверное, сейчас это самый крепкий парень на планете. Похоже, пришло его время», — сказал Уокер.

Бразилец и россиянин являются товарищами по команде. При этом Волков близок к титульному поединку, а Уокер только недавно перешёл в тяжёлую весовую категорию. Журналисты спросили Джонни, готов ли он когда-нибудь встретиться с Александром в октагоне.

«Пока не будем об этом говорить. Сначала нам нужно поговорить наедине», — добавил спортсмен.

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