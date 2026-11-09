Непобеждённая россиянка Альбина Молдажанова подписала контракт с лигой MVP

25-летний непобеждённый российский боксёр Альбина Молдажанова подписала контракт с промоушеном Most Valuable Promotions (MVP). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба MVP

«Я родом из маленькой сибирской деревни Демьянка, и бокс открыл для меня такие возможности, о которых даже не мечтала. От переезда в Тюмень ради осуществления своей мечты до выступлений за свою страну на международной арене — каждый шаг на этом пути научил меня тому, что упорным трудом, целеустремлённостью и верой в себя можно добиться всего. Теперь, проведя шесть профессиональных боёв и одержав шесть побед нокаутом, я готова к новому этапу своей карьеры. Подписание контракта с MVP — это невероятная возможность продемонстрировать свои навыки на крупнейших боксёрских аренах, продолжить серию побед нокаутом и показать миру силу сибирского духа. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира и вдохновить других поверить в то, что невозможное возможно. Я благодарна MVP и SmartLab Boxing Promotions за веру в меня и поддержку на моём пути. Это только начало, и мне не терпится показать миру, на что я способна», — приводит слова Молдажановой пресс-служба MVP.

Рекорд россиянки в профессионалах составляет шесть побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. В последнем поединке, который прошёл 9 ноября, Альбина победила нокаутом в четвёртом раунде Кирсти Бавингтон в главном карде турнира MVPW-07, который проходил в техасском Арлингтоне.