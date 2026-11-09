Шон О'Мэлли рассказал, как бойцам добиться успеха в UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказался о гонорарах бойцов и собственном положении в организации. Американец признал, что ему сложно критиковать UFC, поскольку он сам сумел добиться выгодных условий и высокого статуса.

«У меня всё есть, у меня всё хорошо. Поэтому мне сложно спорить по поводу гонораров бойцов и критиковать UFC. Я понимаю, что это сказывается на тех, кто находится ниже меня по уровню, и всё такое, и это отстой. Но я также просто благодарен за то, что мне удалось пробиться на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь.

И у тебя тоже есть такая возможность. Выходи и побеждай в боях, заслужи расположение Даны Уайта. Ограбь Петра [Яна], поймай удачу за хвост, нокаутируй Алджамейна [Стерлинга], защити титул в бою с Чито [Марлон Вера]. Просто будь удачливым. Чёрт возьми, будь таким же везучим, как я. И у тебя тоже всё может получиться», — сказал О'Мэлли в видео для своего YouTube-канала.