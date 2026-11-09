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«Хочу, чтобы он стал настоящей занозой для UFC». О'Мэлли выразил надежду на победу Хокита

«Хочу, чтобы он стал настоящей занозой для UFC». О'Мэлли выразил надежду на победу Хокита
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли поддержал непобеждённого Джоша Хокита перед его возможным титульным восхождением в тяжёлом дивизионе. Американец признался, что хотел бы увидеть победу Хокита над Сирилем Ганом и его дальнейшее продвижение в организации.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Джош Хокит

«Я очень хочу, чтобы Джош Хокит победил. Я большой поклонник Сириля Гана, мне нравится его стиль и то, как он умеет драться в тяжёлом весе. Но я хочу, чтобы победил именно Джош. Хочу, чтобы он продолжал развивать свой образ и стал настоящей занозой для UFC», — сказал О'Мэлли в видео для своего YouTube-канала.

Поединок между Джошем и Сирилем пройдёт в ночь с 14 на 15 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 334. Американский атлет является непобеждённым бойцом. На его счету 10 побед. В UFC он дебютировал 19 августа 2025 года, когда одержал победу на претендентском турнире Даны Уайта.

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