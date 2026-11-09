Вальтер Уокер: мой брат Джонни станет чемпионом в следующем году

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер, выступающий в тяжёлом весе, выразил уверенность, что его брат Джонни Уокер станет чемпионом организации в следующем году и сможет защитить титул против любого соперника.

«Я говорю это и буду повторять снова: мой брат станет чемпионом в следующем году и будет защищать титул против кого угодно. Мой брат — человек, благодаря которому я сам стал бойцом, — чертовски хорош! Я давно говорил, что ему нужно перейти в тяжёлый вес», — написал Вальтер в своём аккаунте в социальной сети Х.

В своём последнем поединке Джонни Уокер одержал досрочную победу над Вальдо Кортес-Акостой в главном событии турнира UFC Fight Night 293 в Лас-Вегасе — он отправил соперника в нокаут в третьем раунде.