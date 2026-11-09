15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вальтер Уокер: мой брат Джонни станет чемпионом в следующем году

Вальтер Уокер: мой брат Джонни станет чемпионом в следующем году
Комментарии

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер, выступающий в тяжёлом весе, выразил уверенность, что его брат Джонни Уокер станет чемпионом организации в следующем году и сможет защитить титул против любого соперника.

«Я говорю это и буду повторять снова: мой брат станет чемпионом в следующем году и будет защищать титул против кого угодно. Мой брат — человек, благодаря которому я сам стал бойцом, — чертовски хорош! Я давно говорил, что ему нужно перейти в тяжёлый вес», — написал Вальтер в своём аккаунте в социальной сети Х.

В своём последнем поединке Джонни Уокер одержал досрочную победу над Вальдо Кортес-Акостой в главном событии турнира UFC Fight Night 293 в Лас-Вегасе — он отправил соперника в нокаут в третьем раунде.

Может быть интересно:
Вышел с Волковым и вырубил громилу. Джонни Уокер станет новой звездой среди супертяжей?
Видео
Вышел с Волковым и вырубил громилу. Джонни Уокер станет новой звездой среди супертяжей?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android