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Умар Нурмагомедов рассказал, как поражение повлияло на его стремление стать чемпионом UFC

Умар Нурмагомедов рассказал, как поражение повлияло на его стремление стать чемпионом UFC
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что поражение от Сонг Ядонга не изменило его главную цель — завоевать чемпионский пояс UFC. Спортсмен подчеркнул, что продолжал усердно работать и до неудачного поединка, а теперь намерен проявить терпение и двигаться дальше.

«Вектор моих амбиций не менялся с тех пор, как я стал профессиональным спортсменом, с тех пор, как решил стать бойцом и у меня появилась мечта стать чемпионом UFC. Эти амбиции никуда не исчезали. Я никогда не сбавлял обороты, мой вектор никогда не был направлен вниз. Я всегда старался становиться лучше во всём.

Не было такого, что я проиграл и после этого решил работать ещё усерднее. Я и до этого работал. Ну что поделать? Не дал Всевышний. Что теперь с этим сделаешь? Пойти и забрать уже не получится. Остаётся только проявить терпение и продолжать работать», — сказал Нурмагомедов в интервью аккаунту Red Corner MMA в социальной сети Х.

В ближайшие выходные россиянин дебютирует в лиге RAF, где встретится с членом Зала славы UFC Юрайей Фейбером.

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