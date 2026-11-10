«Я никому не говорю «нет». Глава UFC Дана Уайт — о возможной работе в Белом доме

Генеральный директор UFC Дана Уайт появился вместе с президентом США Дональдом Трампом на организованной пресс-конференции в понедельник днём в Вашингтоне, где ответил на вопрос о возможной работе в Белом доме. Ранее президент США Дональд Трамп сделал предложение главе UFC Дане Уайту занять пост пресс-секретаря Белого дома. Позже президент назвал это шуткой. Тем не менее на пресс-конференции Уайта спросили о возможности занять пост пресс-секретаря.

«Я никому не говорю «нет». Но у меня нет никаких политических амбиций», — приводит слова Уайта MMA Mania.

Трамп и Уайт подружились в начале 2000-х, поскольку Дональд поддержал зарождающуюся организацию и предоставил свой отель Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити для проведения турниров UFC 28 и UFC 30 в 2001 году на фоне политики запрета и бойкота смешанных единоборств в США.