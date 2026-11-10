Усман Нурмагомедов через несколько дней может быть объявлен бойцом UFC — источник

Непобеждённый российский боец Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, мог подписать контракт с UFC.

По информации MMA Uncensored, официально о переходе спортсмена в крупнейший ММА-промоушен мира могут объявить на турнире UFC 334 в эти выходные. При этом источник подчёркивает, что сведения пока не подтверждены.

Усману Нурмагомедову 28 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2021-го по 2024-й выступал в Bellator, где становился чемпионом в лёгком весе. С 2025 года выступает в PFL, где является действующим чемпионом в лёгком весе. Его рекорд — 22-0.