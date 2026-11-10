Дана Уайт подтвердил, что не станет пресс-секретарём Дональда Трампа

Генеральный директор UFC Дана Уайт подтвердил, что не собирается становиться пресс-секретарём президента США Дональда Трампа. Функционер посетил Белый дом и постоял за трибуной для пресс-брифингов, шуточно прокомментировав событие:

«Всегда хотел сделать… У кого первый вопрос?»

Уайта и Трампа связывают давние отношения. В 2000 году Трамп поддержал UFC на фоне политики бойкота смешанных единоборств в США, предоставив свой отель Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити для проведения турниров UFC 28 и UFC 30. Впоследствии не раз становился почётным гостем на турнирах организации. В июне 2026 года в Белом доме был проведён турнир UFC Freedom 250.