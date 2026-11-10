«Скоро». Шавкат Рахмонов объявил о возвращении в 2027 году
Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов заявил о намерении возобновить карьеру в 2027 году.
«Скоро, 2027-й», — написал Рахмонов в социальных сетях.
Шавкату Рахмонову 32 года. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC.
В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США), Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иэна Гэрри, после чего вынужден был прервать карьеру из-за травмы колена.
Материалы по теме
Шавкат Рахмонов возобновил тренировки после второй травмы колена
Комментарии