«Скоро». Шавкат Рахмонов объявил о возвращении в 2027 году

Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов заявил о намерении возобновить карьеру в 2027 году.

«Скоро, 2027-й», — написал Рахмонов в социальных сетях.

Шавкату Рахмонову 32 года. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США), Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иэна Гэрри, после чего вынужден был прервать карьеру из-за травмы колена.

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