Алекс Перейра показал спарринг перед боем с Павловичем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра продолжает подготовку к поединку с россиянином Сергеем Павловичем, который состоится 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе, США. Бразилец опубликовал видео спарринга в зале.

Алексу Перейре 39 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2021 году, в 2022-м стал чемпионом в среднем весе (до 84 кг), в 2023-м – чемпионом в полутяжёлом весе (до 93 кг), в 2025-м – двукратным чемпионом в полутяжёлом весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и три поражения.

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Сергей Павлович готовится к поединку с Алексом Перейрой на турнире UFC 335