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«У него уникальный стиль». Гейджи объяснил, почему Пимблетт является особенным бойцом

«У него уникальный стиль». Гейджи объяснил, почему Пимблетт является особенным бойцом
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи объяснил, почему считает бывшего соперника британца Пэдди Пимблетта особенным бойцом.

«У Пэдди уникальный стиль. Если вы стоите напротив него и не давите, по нему очень тяжело попасть. Он очень хорош в том, чтобы бить исподтишка из сумасшедших углов. Если давать ему пространство, будет очень тяжело его побить», — сказал Гейджи в подкате Double Coverage Podcast.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и одно поражение.

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