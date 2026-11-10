«Акценты понятны». Россиянин Субханкулов дал прогноз на бой Уайлдер — Опетайя

Претендент на титул чемпиона мира россиянин Артур Субханкулов высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между американцем Деонтеем Уайлдером и австралийцем Джеем Опетайей, который состоится 11 декабря в Кардиффе (Великобритания).

«Уайлдер уже достаточно возрастной боксёр, у него нет того огонька и прежней ярости. Не думаю, что он выйдет на ринг с прежней мотивацией и с желанием во что бы то ни стало победить. Опетайя набирает обороты, это восходящая суперзвезда. И акценты в этом бою понятны. Я бы поставил на Опетайю», — сказал Субханкулов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.