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«Акценты понятны». Россиянин Субханкулов дал прогноз на бой Уайлдер — Опетайя

«Акценты понятны». Россиянин Субханкулов дал прогноз на бой Уайлдер — Опетайя
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Претендент на титул чемпиона мира россиянин Артур Субханкулов высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между американцем Деонтеем Уайлдером и австралийцем Джеем Опетайей, который состоится 11 декабря в Кардиффе (Великобритания).

«Уайлдер уже достаточно возрастной боксёр, у него нет того огонька и прежней ярости. Не думаю, что он выйдет на ринг с прежней мотивацией и с желанием во что бы то ни стало победить. Опетайя набирает обороты, это восходящая суперзвезда. И акценты в этом бою понятны. Я бы поставил на Опетайю», — сказал Субханкулов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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