Эдуард Кравцов поделился ожиданиями от боёв Артура Субханкулова и Павла Силягина

Председатель тренерского совета Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Кравцов высказался о предстоящих выступлениях рейтинговых россиян Артура Субханкулова и Павла Силягина.

Напомним, Силягин 12 ноября в Краснодаре проведёт бой с иранцем Мехраби Сайджадом. Субханкулов 27 ноября в Уфе сразится за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,1 кг) с кубинцем Энди Крусом.

«На мой взгляд, это хороший и нужный бой для Павла конкретно сейчас. Всё-таки прошло больше полугода после его боя, в котором он получил травму. Сайджад – хороший оппонент. Это хороший вариант для возвращения, чтобы почувствовать ринг и почувствовать крепкую оппозицию. Несомненно, иранец уступает в классе Павлу, но Сайджад отличается своими бойцовскими качествами. Повторюсь, для Павла это идеальный бой для возвращения.

Уфа примет большой и статусный бой. Только на этом стоит заострить внимание. А в самом поединке встретятся два равных соперника с хорошей любительской школой. Плюс у обоих есть уже хороший опыт по профи. Мы знаем, какими качествами обладает Артур. Он уже демонстрировал, что может выбираться даже из неудачных боёв, переворачивая ход поединка. Мы все верим в Артура. Надеемся, что именно он выйдет победителем. Но нас ожидает близкий бой», — приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.