Джастин Гейджи сообщил, когда примет решение о своей карьере в UFC

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи сообщил, что примет решение о своей карьере в конце года.

«Очевидно, это моё решение. Но… я прислушиваюсь ко всему, читаю комментарии. У меня замечательная семья, родственники, мой брат не хочет, чтобы я останавливался. Он на 100% за то, чтобы двигаться вперёд. Мы примем решение, все знают, что сейчас у меня проблемы со здоровьем и я не смогу подраться в этом году. UFC дали мне время насладиться отдыхом, тем, чего я достиг… Примерно к Рождеству у нас состоится разговор, что будет дальше», — сказал Гейджи в подкате Double Coverage Podcast.