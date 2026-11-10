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Хорхе Масвидаль заявил, что поставил $ 200 тыс. на победу Хокита в бою с Ганом

Хорхе Масвидаль заявил, что поставил $ 200 тыс. на победу Хокита в бою с Ганом
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Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль признался, что сделал крупную ставку на предстоящий поединок за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и соотечественником Джошем Хокитом, который состоится 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Джош Хокит

«У меня сейчас в кармане лежит чек, я поставил $ 200 тыс., и если выиграю, то получу миллион. $ 200 тыс. на победу Хокита», – сказал Масвидаль в программе Deep Waters.

Джошу Хокиту 28 лет. Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.

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