Инсайдер: Джарон Эннис сразится за три мировых титула 28 февраля

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джарон Эннис проведёт объединительный поединок с обладателем титула IBF британцем Джошем Келли, который состоится 28 февраля в Атланте, США, сообщает журналист Дэн Рафаэль в социальных сетях.

Джарону Эннису 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023 году стал чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2025-м – объединённым чемпионом, в 2026-м — объединённым чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Джошу Келли 32 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году, в 2026-м стал чемпионом мира в первом среднем весе.