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Хокит: не удивлён успехом в UFC, на это ушло 10 лет

Хокит: не удивлён успехом в UFC, на это ушло 10 лет
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Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Джош Хокит высказался о своей стремительной карьере в UFC.

«Люди считают, что всё это произошло за один день, а на это ушло 10 лет. Они не видели труда, который я вложил, и всё, через что я прошёл в своей жизни. Я боролся с четырёх лет, играл в футбол с восьми. Я не удивлён, что добился успеха», — приводит слова Хокита пресс-служба UFC.

Джошу Хокиту 28 лет. Американец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.

15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США, Хокит сразится за чемпионский титул с французом Сирилем Ганом.

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