Дмитрий Бивол оценил победу Петра Яна в третьем бою с Двалишвили

Объединённый чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал победу действующего обладателя титула в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Петра Яна в третьем бою с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Поединок мне понравился, мне понравилось даже то, как вышел Мераб, он вышел прям заряженный такой, весь на взводе. Петя вышел спокойный, хладнокровный, уверенный в своих действиях.

Поединок поначалу складывался так, будто Петя проигрывает… И да, возможно, он проигрывал, но по глазам вот как-то читалось какое-то спокойствие у Пети, что он чего-то ждёт дальше. То есть как будто контролирует эту историю. Может, где-то пропускал его в ноги, в борьбу, но тем не менее переждал, терпения хватило, и вот уже в третьем раунде мы видим, что вот эти проходы, борьба уже не особо проходила у Мераба.

Он выдохся, а у Пети стали проходить больше удары руками, как раз таки бокс здесь ему очень хорошо начал помогать, и… просто замечательно провёл третий, четвёртый и пятый раунды. Уверенно их выиграл и порадовал. Даже видно было, где-то в кураж вошёл уже он, подпрыгнул, ногой ударил, в печень хорошо проходило у него… Бой классный был», — приводит слова Бивола пресс-служба RCC.