Рашад Эванс дал прогноз на бой Ган — Хокит

Бывший чемпион UFC американец Рашад Эванс высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и соотечественником Джошем Хокитом, который состоится 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

«Мне очень нравится Сириль Ган, его стиль и то, как он дерётся. Надеюсь, я ошибаюсь, но чувствую, что победит Хокит. Причина в темпе, который он умеет навязывать сопернику, а также в том, что сам он вообще не боится устать. Трудно переоценить такое мощное оружие, как отсутствие страха перед усталостью», — приводит слова Эванса издание MMAJunkie.

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