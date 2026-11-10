Сехудо назвал легковеса, который может получить бой за титул UFC вперёд Царукяна

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что бразилец Диего Лопес может получить бой за титул в лёгком весе (до 70), если победит соотечественника Чарльза Оливейру на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе, США.

«Мой самый большой вопрос, будет это бой за статус первого претендента? Давайте представим, что Диего Лопес одерживает победу… Достаточно ли этого для боя за титул? Похоже, что он действительно нравится UFC. Похоже на то, что Диего Лопес может перепрыгнуть очередь и получить титульный бой следующим в случае победы над Чарльзом Оливейрой.

Какой сейчас номер Оливейра, третий? И побить его… Чуваки, UFC любят Диего Лопеса», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.