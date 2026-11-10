Камару Усман дал прогноз на бой Ган — Хокит

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о предстоящем поединке за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом, который состоится 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США).

«Мы ещё не видели такого подвижного тяжеловеса, как Сириль Ган. Никогда. Мы ещё не видели тяжеловеса, который летал бы по клетке, менял стойки, пробивал комбинацию «кик-локоть-колено», делал бы всё… Он может проиграть приёмом. Но прямо сейчас я не думаю, что Джо Хокит справится», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.