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Камару Усман дал прогноз на бой Ган — Хокит

Камару Усман дал прогноз на бой Ган — Хокит
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Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о предстоящем поединке за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом, который состоится 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США).

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Джош Хокит

«Мы ещё не видели такого подвижного тяжеловеса, как Сириль Ган. Никогда. Мы ещё не видели тяжеловеса, который летал бы по клетке, менял стойки, пробивал комбинацию «кик-локоть-колено», делал бы всё… Он может проиграть приёмом. Но прямо сейчас я не думаю, что Джо Хокит справится», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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