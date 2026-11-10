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Дэвид Бенавидес: я стану абсолютным чемпионом мира, это неизбежно

Дэвид Бенавидес: я стану абсолютным чемпионом мира, это неизбежно
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Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) американец Дэвид Бенавидес заявил о желании объединить все титулы в дивизионе.

«В своём первом бою в первом тяжёлом весе я завоевал два пояса и теперь иду за третьим. Я стану абсолютным чемпионом мира, это неизбежно. Очень скоро я поднимусь на вершину в рейтинге лучших боксёров мира. Я буду первым», — сказал Бенавидес после открытой тренировки.

Напомним, 5 декабря в Глендейле (США) Бенавидес проведёт объединительный поединок с чемпионом WBC поляком Михалом Чеслаком.

Ранее в интервью Бенавидес высказался о возможном бое с Александром Усиком.

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