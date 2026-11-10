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«Иззи легко побьёт Шару». Уиттакер — о поединке Адесаньи с Буллетом

«Иззи легко побьёт Шару». Уиттакер — о поединке Адесаньи с Буллетом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер дал прогноз на грядущий поединок между 32-летним популярным российским бойцом UFC, выступающим в среднем весе, Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Их противостояние состоится 5 декабря на турнире UFC Fight Night 295 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Я думаю, что настоящий бой здесь заключается в противостоянии Исраэля с самим собой. Хочу увидеть Иззи таким же, каким он был раньше: сосредоточенным и предельно внимательным. Честно говоря, считаю, что он легко побьёт Шару. Я полностью на стороне Иззи», — приводит слова Уиттакера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

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