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Хамзат Чимаев объяснил, почему принял гражданство ОАЭ

Хамзат Чимаев объяснил, почему принял гражданство ОАЭ
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Бывший чемпион UFC в среднем весе российский боец Хамзат Чимаев объяснил решение принять гражданство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Я бывал здесь много раз ещё до того, как получил разрешение [на получение гражданства]. Я работал здесь ещё до UFC. Потом меня представили кое-каким ребятам, и мы очень сблизились. Они помогли мне пару раз попасть сюда на тренировочные сборы. Мне нравится эта страна. Здесь всё напоминает мою родину. Мне нравится здесь. Одно из лучших и самых безопасных мест в мире», — приводит слова Чимаева издание The National.

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