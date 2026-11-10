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«Когда смотрюсь в зеркало, я не вижу читера». Сириль Ган пресёк обвинения в жульничестве

«Когда смотрюсь в зеркало, я не вижу читера». Сириль Ган пресёк обвинения в жульничестве
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36-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган пресёк обвинения фанатов в свой адрес, утверждающих, что он является «грязным бойцом», поскольку часто нарушает правила в ходе своих поединков.

«Когда вы наблюдаете за нашими тренировками в зале, вы не видите, чтобы мы отрабатывали приёмы по тычкам в глаза. Я здесь не для того, чтобы кого-то убеждать… На самом деле стараюсь уважительно относиться ко всем своим соперникам от начала и до конца.

Джош также захочет использовать аргумент о том, что я читер. Когда же я смотрюсь в зеркало, я не вижу читера, у меня нет никаких проблем с этим», — приводит слова Гана портал AgFight.

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