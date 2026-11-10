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«Полностью восстановился». Боксёр Силягин — о травме глаза, полученной в бою за титул IBF

«Полностью восстановился». Боксёр Силягин — о травме глаза, полученной в бою за титул IBF
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Российский боксёр Павел Силягин (16-1-1, КО 7) рассказал, что полностью восстановился после травмы глаза, которую получил в предыдущем поединке с чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе кубинцем Ослейсом Иглесиасом. Их противостояние состоялось 10 апреля и завершилось победой представителя Кубы техническим нокаутом в восьмом раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Ослейс Иглесиас (W)— Павел Силягин
10 апреля 2026, пятница. 06:00 МСК
Ослейс Иглесиас
Окончено
TKO
Павел Силягин

«Глаз полностью восстановился, никак не беспокоит, на тренировки и лагерь не повлиял. Какие сделали выводы после последнего боя? Из одного пропущенного удара в глаз больших выводов не сделаешь. Считаем с командой, что нужно было в начале боя подальше держать дистанцию. Сейчас нужно хорошо вернуться и победить, а дальше набирать ход», — приводит слова Силягина пресс-служба Федерации бокса России.

Следующий бой Силягин проведёт 12 ноября против иранца Мехраби Сайджада. Их противостояние пройдёт во втором среднем весе.

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