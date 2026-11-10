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Пётр Ян назвал лучшего боксёра в мире в данный момент

Пётр Ян назвал лучшего боксёра в мире в данный момент
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33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян назвал лучшего боксёра в мире в данный момент.

— Тебя называют лучшим боксёром в UFC. Кто, на твой взгляд, лучший боксёр в мире?
— На данный момент я считаю таковым Дмитрия Бивола, — сказал Ян в интервью пресс-службе RCC: MMA & Boxing.

В профессиональном рекорде Дмитрия в боксе 25 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение. В последнем поединке, который состоялся 30 мая в Екатеринбурге, Бивол разделил ринг с представителем Германии Михаэлем Айфертом. Их противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой Дмитрия единогласным решением судей.

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