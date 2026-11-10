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«Возвращение на мировую арену». Бивол — о вероятном возобновлении турниров UFC в России

«Возвращение на мировую арену». Бивол — о вероятном возобновлении турниров UFC в России
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Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поддержал идею возобновления проведения турниров UFC на территории России.

«[Возвращение турниров UFC в Россию] это не только [событие] для фанатов ММА. Это вообще возвращение на мировую арену, наверное, всей страны. Было бы классно, чтобы действительно могли проводиться такие мероприятия. В России тоже. Потому что фанатская база ММА в последние годы, она прямо набирает обороты, семимильными такими шагами», — сказал Бивол в интервью пресс-службе RCC: MMA & Boxing.

Последний турнир UFC в России состоялся 9 ноября 2019 года в Москве на спортивной арене «ЦСКА Арена». Ивент UFC Fight Night 163 возглавил поединок между российским бойцом Забитом Магомедшариповым и американцем Келвином Каттаром.

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