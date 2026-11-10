Непобеждённый чемпион PFL Усман Нурмагомедов встретился с теннисистом Гаэлем Монфисом

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского пояса PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов встретился с полуфиналистом двух турниров «Большого шлема», обладателем 13 титулов ATP в одиночном разряде французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Напомним, 40-летний француз завершил профессиональную карьеру. Он попрощался с болельщиками на церемонии чествования, которая прошла на «Мастерсе» в Париже 3 ноября.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Профессиональную карьеру российский спортсмен начал в 2017 году на турнирах в России и СНГ. В настоящий момент Усман является свободным агентом.