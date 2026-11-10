«Забавно». Сириль Ган отверг претензии фанатов, оспаривающих его звание чемпиона UFC

36-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган отверг претензии фанатов, оспаривающих его звание чемпиона UFC.

«Забавно получается: когда чемпионом стал Том [Аспиналл], никто не ставил под сомнение его титул, потому что Джон Джонс отказался от него. По той же логике и мой чемпионский статус не должен вызывать никаких споров», — сказал Ган в интервью на YouTube-канале RMC Sport Combat.

В профессиональном рекорде Гана 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году. Является трёхкратным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Сириль тренируется в зале MMA Factory под руководством Фернана Лопеса.