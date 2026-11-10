Спецпредставитель президента РФ сообщил о работе над возвращением турниров UFC в Россию

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о скором начале работы над возобновлением проведения турниров UFC в России.

«Мы также скором начнём работать над турнирами UFC в России», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети Х в ответ на пост, в котором сообщалось о появлении президента UFC Даны Уайта в Белом доме.

Последний турнир UFC в России состоялся 9 ноября 2019 года в Москве на спортивной арене «ЦСКА Арена». Ивент UFC Fight Night 163 возглавил поединок между российским бойцом Забитом Магомедшариповым и американцем Келвином Каттаром.