«Я их не отрицал, как другие». Сириль Ган рассказал о своём отношении к поражениям в ММА

36-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган рассказал о том, как воспринимает вероятность поражений в боях, и о своём отношении к ним.

«Это не то, над чем мы сейчас размышляем. Понимаем, что оно может случиться. Это часть боя. Ты приходишь, тренируешься по максимуму, и с тобой может произойти всё что угодно. Шансы 50 на 50. Есть победитель, есть побеждённый. Не стоит воспринимать это как самоцель. Всё абсолютно логично. И я передаю этот посыл всем бойцам: в поражении нет ничего страшного. Из поражений можно извлечь много полезного опыта. Главное — уметь вернуться после них.

Собственные поражения я принял полностью. Не отрицал их, как делают некоторые. И думаю, что такое отношение уже является частью ментальности воина — вернуться обратно и доказать себе и другим, что нужно работать ещё усерднее», — сказал Ган в интервью на YouTube-канале RMC Sport Combat.