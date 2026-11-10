Экс-чемпион UFC: Ган заслуживает титула. Тычки в глаза Аспиналла? Это была случайность

Бывший обладатель пояса UFC в тяжёлом весе американец хорватского происхождения Стипе Миочич выразил поддержку чемпиону UFC в категории до 120 кг французу Сирилю Гану, выступив в его защиту в вопросе того, насколько заслуженно его признали чемпионом, а также усомнился в том, что тот намеренно нанёс тычок в глаза англичанину Тому Аспиналлу в ходе поединка.

«Сириль заслуживает того, чтобы быть чемпионом. Он был следующим в очереди [на титул]. Ган дрался с Томом, а затем должен был сражаться с ним снова, но Том оказался травмированным. При этом Сириль должен был быть следующим претендентом, и он занимал самую высокую строчку рейтинга.

Я верю, что Сириль на 100% заслуживает этого титула. Что касается тычка в глаз, зачем бы он стал это делать в бою? Думаю, Сириль просто делал то, что должен был, и считаю, что это был случайный тычок. Ган был в выигрышном положении и не нуждался в каких-либо безрассудных действиях. Он выступал на высшем уровне», — приводит слова Миочича портал Bloody Elbow.