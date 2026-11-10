Джейк Пол провёл первую битву взглядов с Седриком Думбе перед боем в Дубае

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол провёл первую битву взглядов с 34-летним бывшим двукратным чемпионом Glory в полусреднем весе французом камерунского происхождения Седриком Думбе в преддверии поединка, который пройдёт 24 декабря в Дубае. Их противостояние будет носить формат восьмираундового боя по правилам бокса в первом тяжёлом весе.

Фото: Кадр из трансляции

Рекорд Седрика в кикбоксинге составляет 75 побед, из которых 45 были одержаны нокаутом, семь поражений, а один поединок закончился ничьей.

Профессиональный рекорд Джейка Пола в боксе составляет 12 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, и два поражения.