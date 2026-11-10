«Я не отношусь к тем, кого это выводит из себя». Сириль Ган — о трэш-токе Джоша Хокита

36-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган выразил уверенность в том, что трэш-ток непобеждённого четвёртого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе американца Джоша Хокита не подействует на него и тот не выведет его из равновесия.

«Он делает это для того, чтобы вывести из себя некоторых бойцов, которые подвержены такому воздействию. Я не думаю, что отношусь к такого рода парням. Много работаю со своим тренером по психологии, чтобы убедиться в этом. И, говоря откровенно, Джош ещё и немного меня смешит, когда не переходит черту или слишком сильно не оскорбляет. У него бывают довольно забавные моменты», — приводит слова Гана портал MMA Fighting.