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Илия Топурия ответил, когда планирует начать полноценные тренировки со спаррингами

Илия Топурия ответил, когда планирует начать полноценные тренировки со спаррингами
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия сообщил, что сможет начать проводить полноценные тренировки лишь с января 2027 года, поскольку именно к этому моменту его организм будет готов к максимальным нагрузкам.

«С января я смогу вернуться к полноценным тренировкам. До этого момента у меня не будет возможности проводить какие-либо контактные тренировки по боксу, борьбе или грэпплингу. Я могу сейчас выполнять элементы техники, заниматься физической подготовкой и немного бегать, но тренироваться на полную мощность пока не получалось. Итак, как только я вернусь к полноценным тренировкам в январе, посмотрим, как я буду себя чувствовать, как отреагирует моё тело», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.

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