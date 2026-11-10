Непобеждённый Джош Хокит раскрыл, как собирается побить Сириля Гана

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в категории до 120 кг американец Джош Хокит рассказал, как планирует победить 36-летнего чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана в грядущем поединке. Их противостояние состоится на турнире UFC 334 15 ноября в Нью-Йорке.

«Обратить его оружие в виде высокого темпа против него самого. Создать давление. Возможно, он переборщит с контратакой, а возможно, и нет. Есть несколько сценариев, которые, скорее всего, произойдут после того, как он справится с давлением, почувствует моё присутствие и поймёт, что я не собираюсь отступать. Я готов ко всем сценариям, ко всем переменным», — приводит слова Хокита аккаунт FightLuck в социальной сети Х.