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Умар Нурмагомедов: Усман может конкурировать на высочайшем уровне с любым бойцом

Умар Нурмагомедов: Усман может конкурировать на высочайшем уровне с любым бойцом
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов выразил уверенность в том, что его брат непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов способен составить конкуренцию любому бойцу в мире.

«С точки зрения бойцовского IQ Усман для меня один из лучших бойцов и атлетов — как он использует свой рост, размах рук, борьбу улучшает, в грэпплинге неплохо работает. И я уверен, что он может конкурировать с любым бойцом. 100%, что Усман может конкурировать на высочайшем уровне, не имеет значения, из какой лиги человек будет, чемпионом или нет — он может драться с любым», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

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